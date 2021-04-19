Действующая украинская власть еще до наступления непосредственных боевых действий с Россией на новых направлениях может многое сделать для защиты страны.

Об этом политик, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Роман Бессмертный заявил в программе «Студия Запад» с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

— Надо созвать заседание СНБО и принять там решения о введении правового режима военного положения в целом ряде регионов, — отметил Роман Бессмертный.

Роман Бессмертный пояснил, что механизмы введения режима военного положения — это также ответ на вопрос «Как надо действовать по отношению к внутренней пятой колонне?».

— И ответ на вопросы «Как действовать на внешнем контуре в отношении носителей интересов врага? Как контролировать жизнь в приграничных регионах с точки зрения комендантского часа и влияния на ситуацию, которая возникает там, в политическом смысле, в отношениях между политическими силами и т.д.», — пояснил Роман Бессмертный.

Как отметил Роман Бессмертный, политическую ситуацию в отдельных регионах страна-агрессор может использовать «для провокаций».

— Это напоминает наступления времен года и все знают, что с наступлением зимы будет снег, но снег всегда выпадает «не вовремя», — подытожил Роман Бессмертный.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что в случае эскалации российской агрессии регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны объединиться и встать на защиту Украины.