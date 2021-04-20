Действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель сменит Рауля Кастро на посту генерального секретаря Компартии страны. Три года назад Диас-Канель сменил Кастро на посту главы государства.

Об этом сообщает агентство BBC News.

Издание отмечает, что назначение Мигеля Диас-Канеля руководителем Коммунистической партии Кубы означает переход власти в стране от братьев Кастро впервые после революции 1959 года.

Старший брат Рауля Кастро, известный кубинский революционер и политический деятель Фидель Кастро пришел к власти в 1959 году. По состоянию здоровья в 2006 году он передал исполнение обязанностей на всех своих постах своего соратнику и брату Раулю.

В 2011 году Рауль Кастро был официально избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы, а затем, в 2016-м, переизбран на второй срок. В 2018 году он ушел с постов главы госсовета и совета министров Кубы, оставшись при этом лидером компартии страны. Ранее он заявлял о намерении уйти и с этого поста в 2021-м.

Напомним, в пятницу, 16 апреля, Рауль Кастро на VIII съезде Компартии Кубы объявил о своем уходе с поста первого секретаря ЦК партии Кубы. 89-летний политик заявил, что передает руководство группе молодых сторонников. Изначально предполагалось, что его преемником на этом посту станет действующий президент страны Мигель Диас-Канель.