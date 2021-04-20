Госдеп США включит 80% стран мира в список стран, в которых не стоит путешествовать в связи с «беспрецедентным риском для путешественников» из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепа США

Детали: Согласно заявлению, «это обновление приведет к значительному увеличению количества стран на уровне 4: «Не путешествовать» — до 80% стран мира».

Сейчас на уровне 4 находятся 34 страны из примерно 200. Речь идет, в частности, о Чаде, Косово, Кении, Бразилии, Аргентине, Гаити, Мозамбике, России и Танзании. Расширение списка до 80% требует добавления почти 130 стран.

Большинству американцев уже не позволили путешествовать по большей части Европы из-за ограничений COVID-19. Вашингтон запретил доступ почти всем неамериканским гражданам, недавно побывавшим в большей части Европы, Китае, Бразилии, Иране и Южной Африке.

Госдепартамент заявил, что этот шаг не подразумевает переоценки текущей ситуации со здоровьем в некоторых странах, а скорее «отражает корректировки в системе рекомендаций Госдепартамента по вопросам путешествий, чтобы больше полагаться на существующие эпидемиологические оценки (Центров по контролю и профилактике заболеваний)».

Уровень 4 присваивают странам, где больше всего рисков, опасных для жизни. Госдеп советует гражданам США не выезжать в страну либо покинуть ее, как только это будет безопасно сделать.

Напомним, США получили от Судана компенсацию в размере 335 миллионов долларов для семей жертв нескольких террористических атак, благодаря которой Вашингтон исключил эту страну из списка спонсоров терроризма.