Премьер Чехии Андрей Бабиш не исключил, что Прага может потребовать от РФ компенсацию за ущерб от взрыва на складе боеприпасов в 2014 году.

Об этом сообщает Associated Press.

Причиненный ущерб оценивается в десятки миллионов крон.

В связи с обоснованным подозрением в причастности к взрывам правительство Чехии объявило в субботу, что высылает 18 российских дипломатов, которых она опознала как шпионов по делу, связанному с огромным взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

По словам министра иностранных дел страны Яна Гамачека, эти люди были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть Чехию.

Министр внутренних дел отметил, что 18 сотрудников российского посольства были явно идентифицированы как российские военные шпионы и им было приказано покинуть страну в течение 48 часов.

Напомним, Чешская республика объявила в розыск сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолию Чепигу, замешанных в покушении на Сергея Скрипаля. Их подозревают в подрыве склада с вооружением.