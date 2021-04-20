Украинская сторона обговаривает с Британией детали сделки по приобретению двух противоминных тральщиков.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Финансирование проекту запланировано за счет ссуды, предоставленной Соединенным Королевством на развитие Военно-Морских Сил ВСУ.

Для нужд национального флота планируют приобрести противоминные корабли типа Sandown, вошедшие в состав флота Великобритании в период с 1989 по 2001 годы.

Ранее кораблями этого типа пополнились Военно-Морские Силы Эстонии, а Саудовская Аравия в начале 1990-х заказала три таких для себя. Эстония эксплуатирует три таких минных тральщика: EML Admiral Cowan (M313), EML Sakala (M314) и EML Ugandi (M315). В составе Королевского ВМФ Великобритании они носили названия HMS Sandown (M101), HMS «Inverness» (M102) и HMS «Bridport» (M105) соответственно.

Флагман типа - HMS Sandown (M101) вошел в состав британского флота 9 июня 1989 и неоднократно принимал участие в операциях НАТО, но 2005 году из-за устаревших характеристики был выведен из состава флота.

Ранее НикВести сообщали, что ракетный комплекс украинского производства «Ольха-М» приобрела состоятельная страна с Аравийского полуострова.