В Китае веб-сайты публикуют рекламу уйгурского труда партиями от 50 до 100 рабочих, Пекин всячески отрицает факты таких объявлений.

Об этом сообщает Sky.

Уйгуры из Синьцзяна, работающие в других частях Китая, подвергаются «политическим» проверкам и работают в строгом «полувоенном» стиле, до отправки в другие провинции их загонят в «лагеря перевоспитания», где используют принудительный бесплатный труд - по сути рабство.

В соответствии со своим пятилетним планом на 2019 год правительство Синьцзяна проводит официальную «программу передачи рабочей силы», «чтобы предоставить больше возможностей трудоустройства для избыточной сельской рабочей силы».

Согласно отчету Австралийского института стратегической политики, в период с 2017 по 2019 год из Синьцзяна было переведено не менее 80 тысяч уйгурских рабочих, хотя фактическая цифра неизвестна никому за пределами Китая.

На китайских сайтах начали размещаться десятки объявлений, рекламирующих уйгурский труд, от 50 до 100 рабочих. Baidu, компания, разместившая объявления о вакансиях, не ответила на запрос издание о комментарии.

Однако Sky обратилось к источникам, которые пользовались возможностью получить рабскую силу на пару недель, если не месяцев.

Один из источников сказал, что рабочих из Синьцзяна необходимо «политически изучить», прежде чем их можно будет перевести из лагеря перевоспитания на рабочее место. Местное правительство принимающей провинции также проведет «политическую экспертизу». По словам источника, всех рабочих будут сопровождать «надзиратели» и «под полувоенным руководством». Другой сказал, что без одобрения местных властей рабочие не могут быть устроены, потому что «проблема этнических меньшинств является серьезной проблемой».

Третий отметил, что зарплату «надзирателям» выплачивает кадровое бюро правительства Синьцзяна.

Напомним, китайские власти потребовали руководства начальных и средних школ пересмотреть каталог в библиотеке и избавиться от книг, которые могут привести к почитанию Запада в ущерб пропаганде патриотизма. Таким образом партия удваивает напор патриотического воспитания к столетию партию.