В Первомайске Николаевской 19-летний парень хотел спрыгнуть с тринадцатого этажа недостроенной многоэтажки, полицейские помешали ему сделать это.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Ведомство указывает, что причиной послужила ссора с девушкой, сейчас молодой человек находится под наблюдением своих родных. О происшествии полиции сообщил друг парня, которому тот сам позвонил и рассказал, что находится в многоэтажке, расположенной у озера в микрорайоне Фрегат, и собирается спрыгнуть с нее.

— Спустя несколько минут на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции, находившийся недалеко: старший лейтенант Ярослав Билятинский и старший сержант полиции Николай Головань. На 13-м этаже недостроя полицейские обнаружили молодого человека, который стоял на краю балкона. Парень был подавлен и имел признаки опьянения. Правоохранители начали разговаривать с ним, чтобы отвлечь от намерений делать роковой прыжок. Полицейским удалось отговорить его от данного поступка, — сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве школьник из-за неудачной шутки одноклассника попал в больницу и был прооперирован.