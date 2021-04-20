Во вторник, 20 апреля, в Минске проходит встреча народного депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко и белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Переговоры проходят в Дворце Независимости в Минске.

— Евгений Шевченко, депутат Верховной Рады Украины, в эти минуты общается с президентом в его кабинете, — говорится в заявлении.

Это не первый визит «слуги народа» Шевченко в Минск после президентских выборов 2020 года. 11 февраля 2021 года он и лидер запрещенной в Украине Компартии Петр Симоненко посетили Всебелорусское народное собрание, которое проводил Александр Лукашенко. В Слуге народа назвали это частным визитом.

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