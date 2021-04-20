Украина второй год подряд входит в сотню рейтинга Индекса свободы прессы. По сравнению с прошлым годом Украина опустилась на одну строчку и занимает 97 место, хотя и улучшила свой балл на 0,44.

Об этом сообщила международная негосударственная организация по защите прав человека, которая охраняет свободу слова во всем мире, Репортеры без границ.

Репортеры без границ отмечают, что Украина имеет разнообразный медиаландшафт. Но хотя власть и провела ряд реформ после революции в 2014 году, например, закон о прозрачности владения СМИ, достижения все еще хрупкие.

Обеспокоенность по-прежнему вызывают информационная война с Россией, манипуляции с новостями, нарушение конфиденциальности источников, кибератаки и эксцессы в борьбе с фейковый новостями.

Репортеры без границ также обеспокоены нераскрытыми убийствами журналистов-расследователей Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе и Вадима Комарова.

Возглавляет Индекс свободы прессы Норвегия, за ней - Финляндия, а затем Швеция. В конце рейтинга оказались Эритрея, Северная Корея и Туркменистан.

В прошлом году Украина впервые попала в сотню стран по уровню свободы слова.