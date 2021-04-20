Министерство иностранных дел России считает несимметричным ответ Киева на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка и допустило объявление персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.

Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, украинскому консулу устно объявили о нежелательности пребывания на территории РФ, а МИД Украины в ответ отправил письменную ноту об объявлении советника посольства России в Киеве персоной нон грата.

— МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве, — заявили в российском МИД.

Накануне в Санкт-Петербурге был задержан украинский консул Александр Сосонюк якобы «при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ».

Украинский консул якобы собирал закрытые данные об украинцах с российским гражданством или имуществом в РФ.