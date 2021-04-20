Более половины украинцев не поддерживает идею баллотирования на второй срок президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные опроса центра СОЦИС.

Так, 52,1% украинцев не поддерживает того, чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок. В то же время 26,2% положительно оценивают такую возможность.

Также 30,4% опрошенных негативно оценивают деятельность Зеленского в должности президента, 54,2% нейтрально, а 12% положительно.

Кроме того, 46,9% украинцев считают, что президент не выполнил большинство своих предвыборных обещаний, 34,2% считают, что Зеленский выполнил лишь некоторые обещания, а 10,9% считают, что глава государства выполнил большинство обещаний.

В то же время, 57,1% считает, что власть Владимира Зеленского непрофессиональная и дилетантская, 16,3% считают ее популистской, а 12,1% - компетентной.

Ранее более 57% украинцев выступали против того, чтобы действующий президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году.