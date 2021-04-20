У нового руководства ГП «Зоря»-«Машпроект» нет планов по сокращению штата работников.

Об этом заявил гендиректор предприятия Алексей Жуковец в ходе брифинга с участием главы Укроборонпрома Юрия Гусева, народного депутата Давида Арахамии и губернатора Николаевщины Виталия Кима, передает корреспондент НикВести.

Алексей Жуковец рассказал, что в его планах, напротив, развивать завод и наращивать его производственную мощность.

— Чтобы не было никаких сокращений, мы уже в который раз обсуждаем и создаем планы для того, чтобы увеличивать производство на предприятии. Нет задачи никого сокращать. Есть задача, наоборот, развивать предприятие. Я знаю, что когда-то здесь было 12 тысяч, 15 тысяч человек, и производилось много продукции, поэтому о сокращении речь не идет. Речь идет только об увеличении продаж и наращивании загруженности производства, — сказал гендиректор.

Ранее Алексей Жуковец заявил, что хочет, чтобы его предприятие лидировало по зарплате в регионе.

Напомним, в 2019 году уже поднимался вопрос оптимизации производства путем сокращения сотрудников «Зоря»-«Машпроект». Тогда они высказали свое отношение к планам руководства по сокращению трудового коллектива и возможной приватизации предприятия.