Назначен новый генеральный директор ГП «Зоря»-«Машпроект», им стал Алексей Жуковец, ранее занимавший должность директора ГП «Житомирский бронетанковый завод».

НикВести транслировали брифинг по случанию представления нового директора у частием главы Укроборонпрома Юрия Гусева, народного депутата Давида Арахамии и губернатора Николаевщины Виталия Кима.

— Сегодня весь день мне говорят об ответственности, я не боюсь ответственности, я приложу усилия для того чтобы те задачи, которые на меня возлагаются, были выполнены. Всю свою сознательную жизнь я работаю на производстве. Я увидел небольшой кусочек «Зори», ее производственной мощности. Если бы у меня на голове была шляпа, я бы ее снял, потому что я понимаю, насколько сложно на той производственной базе, на том оборудовании, которое сейчас есть на «Зоре» изготавливать такие высокотехнологичные машины. И поэтому я понимаю, что основное сокровище этого предприятия - это люди, их навыки, умения, знания, опыт, их руки и их желание работать. Поэтому это обязательно будет под пристальным наблюдением моим, и социальная защита людей, и чтобы люди работали, и получали зарплату вовремя. Я уже сегодня говорил, я хочу, чтобы мы были на первом месте по уровню заработной платы в регионе. И мы будем над этим работать, - пообещал Алексей Жуковец.

Ранее должность генерального директора ГП НПКГ «Заря-Машпроект» занимал Денис Гордиенко. На вопрос, корреспондента, выиграл ли конкурс Алексей Жуковец, глава госконцерна ответил, что решение о его назначении было принято без конкурса.

— По результатам прошлого года он стал одним из лучших руководителей в нашем концерне. Он возглавлял Житомирский бронетанковый завод и после результатов первого квартала этого года для меня было совершенно очевидным необходимость смены руководства. И это было мое решение, заменить руководство на человека, который показал очень высокие результаты на предприятии, - сказал Юрий Гусев.

В январе 2021 года государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект» начало преобразование в хозяйственное общество, которое должно стать главным предприятием холдинга «Морские системы».

Фоторепортаж

Виталий Ким и Давид Арахамия

Новый гендиректор ГП "Зоря"-"Машпроект" Алексей Жуковец

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев

Народный депутат Ирина Аллахвердиева

Народный депутат Игорь Копытин

Народный депутат Игорь Негулевский

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Народный депутат Александр Завитневич

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким

Фото: Юлия Ткач