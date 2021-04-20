Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Демс остановил выступление делегата от Украины Алексея Гончаренко и призвал его покинуть зал заседаний из-за того, что тот показал украинский флаг с Донбасса.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Facebook.

— Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями! – пишет он.

По словам украинского члена ПАСЕ, в выступлении он решил напомнить о том, что в проекте доклада ассамблеи нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, а также о мирном разрешении конфликтов в Европе.

Хендрик Демс заявил, что демонстрация флага – «то, что не разрешено в ПАСЕ».

Ранее представители глав государств «нормандской четверки» подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе. Стороны обсудили практические шаги для реализации этого предложения.