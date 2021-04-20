Расследование гражданского журналистского проекта Bellingcat об украинской операции по захвату бойцов российской ЧВК Вагнера выйдет в мае.

Об этом журналист Христо Грозев рассказал в эфире радиостанции Эхо Москвы.

Расследователь отметил, что в начале появится текстовая версия расследования.

Болгарский журналист отметил, что фильм в первую очередь сосредоточится на хрониках операции, а не промашках украинского командования.

— Я знаю, что половина Украины ожидают именно этого от нас, но это не цель нашего фильма. Конечно, задаются вопросы, почему операция была остановлена в конце, но наша цель - не найти мнимых или реальных предателей. Это будет на потом, скорее всего, не для нас будет задача. Наш фильм именно о том, как проводилась эта операция, - как она произошла, как готовилась, была ли она вообще (потому что это ставится под сомнение) и что было бы, если бы она закончилась по плану, — покончил со слухами Христо Грозев.