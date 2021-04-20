Бюджетная комиссия горсовета возмутилась, что победитель «Общественного бюджета» хочет Smart TV за 57 тысяч: «За эти деньги можно купить ИВЛ и телевизор подешевле» | НикВести — Новости Николаева
ПОИСК ПО САЙТУ