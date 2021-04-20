Во вторник, 20 апреля, в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета депутаты высказали претензии по целесообразности финансирования некоторых требований, которые выставили победители проектов общегородского конкурса «Общественный бюджет Николаева».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Например, вопрос возник по покупке 65-дюймового телевизора со Smart TV для Центральной городской библиотеке имени Марка Кропивницкого за 57 тысяч гривен, мол, за эти деньги можно было купить аппарат искусственной вентиляции легких в одну из больниц города.

Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров указал, что это не окончательные цены, стоимость может уменьшиться после проведения тендера.

— Это то, что предложили авторы проекта, с которыми выиграли конкурс. После того, как вы согласуете выделение денег, по каждой позиции проведут тендер. Цены могут уменьшиться в меньшую сторону. К сожалению, мы не можем вмешиваться в проекты. После голосования мы не можем изменять запросы, которые предоставляет автор. Цена может измениться только после проведения тендера. Тендеры уже объявили, мы ждем результатов, - прокомментировал Юрий Любаров.

Депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край» Сергей Кантор на это указал, что «ухо режет, когда так налево и направо разбрасываются ресурсами». Он указал, что подобный телевизор можно купить за меньшую сумму.

— Вы должны иначе к этому относиться. Вот вы говорите, что это проект бюджета, который уже рассмотрен… но это наше право, это наши деньги. Община выделяет деньги, мы должны их контролировать. Ничего не будет библиотеке Кропивницкого, если там будет телевизор на 65 дюймов со Smart TV, но за 25 тысяч гривен, - сказал Сергей Кантор.

Юрий Любаров ответил, что автором проекта не выступала библиотека, а граждане.

— Мы один аппарат ИВЛ бросаем в телевизор. Понимаете, как? За 65 тысяч мы можем купить один ИВЛ, он стоит 30-40 тысяч гривен, и купить телевизор, - подчеркнул Сергей Кантор.

Коллегу поддержал депутат от партии «Пропозиція» Дмитрий Сичко, призвав чиновников уточнить у автора проекта, что это за телевизор за 57 тысяч гривен.

— Вы (Юрий Любаров – прим.), как распорядитель средств, отвечаете за деньги, деньги не наши, не ваши, а общины. Думаю, вы в этом заинтересованы. Рекомендация – вызвать авторов, разобраться, почему такая стоимость, в чем нюансы, а нам дать информацию.

По состоянию на вторник, 20 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 404 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 15 человек умерло от последствий коронавируса.