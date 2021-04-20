Из-за изменений в Бюджетном кодексе, принятых Верховной Радой еще в 2014 году, которые после были признаны неконституционными, бюджет Николаева теряет тысячи гривен.

Об этом рассказал директор департамента труда и соцзащиты Николаевского горсовета Сергей Василенко на заседании профильной комиссии во вторник, 20 апреля, передает корреспондент НикВести.

Он рассказал, что с 1999 года участникам боевых действий до 5 мая выплачивалась разовая денежная помощь размере пяти минимальных пенсий, а инвалидам войны — от 7 до 10 минимальных пенсий в зависимости от группы.

Эти деньги выделяет государственный бюджет в виде субвенции городскому, который и проводит расчеты. В декабре 2014 года был принят закон, который внес изменения в Бюджетный кодекс. Согласно документу, нормы выплат должны применяться в порядке и размерах, установленных Кабмином, исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

После принятия данных изменений суммы выплат значительно уменьшились. В связи с этим один из участников боевых действий подал в Конституционный Суд. КСУ 27 февраля 2020 года признал изменения неконституционными.

Такое решение восстановило прежние нормы выплат. В то же время, Кабинет Министров в постановлении от 19 февраля установил в 2020 году определил суммы в значительно меньшем размере, чем предусматривает закон. Именно по ним и была рассчитана субвенция, которую направили на места.

5 мая 2020 года департаментом труда и соцзащиты населения Николаевского горсовета была проведена выплата указанной помощи в пределах средств, поступивших из госбюджета.

Это повлекло массовые обращения ветеранов войны с исками в суд для восстановления их нарушенных прав. Большая Палата Верховного Суда 13 января 2021 создала прецедент, признав закон, принятый в 1999 году как тот, что имеет высшую юридическую силу, и именно его надо было применять в 2020 году для расчета выплат.

Ка отметил Сергей Василенко, по состоянию на март 2021 года на рассмотрении в судах первой и апелляционной инстанций по вопросам выплаты разовой денежной помощи находится 383 дела, сумма долга составляет более 2 миллионов 604 тысяч 400 гривен. Их будет обязано компенсировать государство. Однако кроме необходимости выплаты недоплаченных сумм денежной помощи, решения судов также приводят к выплатам исполнительных сборов, расходов и штрафов за неисполнение судебных решений в размере около 31 тысячи гривен по каждому делу. Именно эти расходы ложатся на местный бюджет, поскольку ответчиком выступает департамент соцзащиты.

Сергей Василенко обратился к депутатам с просьбой вынести на сессию проект решения об обращении к Верховной Раде с просьбой обеспечить доплаты за 2020 год и выплаты на 2021-й в соответствии с законом, компенсировать судебные сборы и освободить органы местного самоуправления от выплаты подобных сборов в будущем. Члены комиссии единогласно поддержали проект и согласовали его вынесение на сессию.

Напомним, что в прошлом году чиновники Николаевской ОГА не выполнили решение сессии облсовета о выплате материальной помощи ветеранам Второй мировой войны и вдовам участников боевых действий ко Дню Победы.