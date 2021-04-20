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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинским военнослужащим дали строжайший приказ на реагировать на провокации пророссийских боевиков.

Как передает РБК-Украина, министр сказал об этом во время пресс-конференции.

Он отметил, что боевики всячески стараются спровоцировать украинские позиции, нарушая по нескольку раз на дню режим прекращения огня.

— Украинским войскам приказано не реагировать на провокации. К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать, — сказал министр.

Он добавил, что ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что с начала 2021 на Донбассе погибли 30 украинских солдат, из которых большинство были убиты снайперами.

— Выстрел снайпера - это преднамеренное убийство, — уточнил он, добавив, что это были россиянские снайперы.

Ранее НикВести сообщали, что на территории Донецкой области, оккупированной пророссийскими военными формированиями, с 22 по 23 апреля пройдет так называемый форум «Единство русских: защита прав и свобод». Главной панелью идеологического мероприятия станет программа, в которой указывается целесообразность оказания «‎поддержки русскоязычному населению Украины».