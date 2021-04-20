Американский дипломат в Польше Дэниэл Фрид утверждает, что Германия совершает стратегическую ошибку согласившись на сделку с Путиным и прокладывания газопровода «Северный Поток – 2».

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Экс-посол подчеркнул, что идея с российским газопроводом в Европу была плохой с самого начала, так как превращалась в рычаг манипуляции в руках путинского режима.

— Во-первых, «Северный поток - 2» - плохая идея, потому что он разделит энергетический рынок Европы. Это дает Путину возможность продавать газ Германии в обход Польши, а не через Украину, — Дэниэл Фрид.

Дипломат отметил, что «Северный поток – 2» старый проект, начатый еще канцлером Герхардом Шредером, который сейчас прочно занял место в совете директоров российского «Газпрома».

— Многие немцы понимают, что «Северный поток - 2» - это ошибка. Но не публично. Я был во многих администрациях США. Иногда мы допускаем ошибки — и тогда нужно искать помощи, чтобы выйти из таких ситуаций с помощью друзей и союзников. То, что сделал Шредер, — позор. Немцы это знают. Но мы должны постоянно напоминать себе, что путинская система представляет собой угрозу Европе и демократии, — рассказал посол.

Напомним, два корабля, которые участвовали в проложении газопровода «Северный поток-2» под флагом Польши, не смогут плавать в территориальных водах этой страны — у них забрали регистрацию.