Госдеп США внес Украину в перечень стран, куда не стоит путешествовать в связи с распространением COVID-19.

Об этом пишет Украинская правда.

— Не ездите в Украину из-за COVID-19. Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса, указав на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране, — сказано в сообщении Госдепа.

В Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC) отмечают, если необходимо поехать в Украину, следует сделать полное прививание перед поездкой. Все путешественники должны носить маски, держаться на расстоянии 6 футов (1,8 м,— прим.) от других, избегать скопления людей и мыть руки.

Уточняется, что из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространению вариантов COVID-19.

Накануне сообщалось, что Госдеп США включит 80% стран мира в список стран, в которых не стоит путешествовать в связи с «беспрецедентным риском для путешественников» из-за пандемии COVID-19.