Великобритания расширит учебно-тренировочную операцию «Orbital» для подготовки украинских военных.

Как сообщается на официальном сайте Вооруженных сил Украины, 19-20 апреля в рамках визита главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака в Великобританию состоялась встреча с начальником штаба обороны Великобритании генерал сэром Николасом Картером.

Они обсудили вопросы развития военного сотрудничества между ВС Украины и Великобритании, в частности, достигнута договоренность о расширении учебно-тренировочной операции «Orbital» до миссии по обмену опытом и подписано соответствующее техническое соглашение.

— Это создает дополнительные возможности для развития Вооруженных Сил Украины, прежде всего в подготовке Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Сил специальных операций, — говорится в сообщении.

Николас Картер отметил, что в рамках двустороннего военного сотрудничества военнослужащие ВС Великобритании подготовили более 20 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

— Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и поддерживает оборонную реформу в Украине, — отметил начальник штаба обороны Великобритании.

Ранее сообщалось, чиновники США разрабатывают план передачи Украине оружия в случае нападения России, но эти меры пока не утверждены президентом Джо Байденом.