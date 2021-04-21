Партия «Европейская солидарность» почти сровнялась с правящей силой «Слугою Народа», разрыв между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским неумолимо сокращается.

Об этом свидетельствуют социологические исследования, проведенные центром SOCIS.

В рейтинге политических партий среди тех, кто определился и будет голосовать, партию «Слуга народа» готовы поддержать 22,7%, «Европейскую Солидарность» - 20,4%, «ОПЗЖ» - 12%, ВО «Батькивщина» - 10,8 %, «Сила и Честь» - 6,4%.

Партии, которые не преодолевают 5% -й барьер: «Украинская стратегия Гройсмана» - 4,8%, ВО «Свобода» - 3,8%, «Голос» - 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,1%, «Наши» - 1,9%, «Партия Шария» - 1,5%, «За будущее» - 1,1%, «Оппозиционный блок» - 0,9%, «Пропозиция» - 0,7%. Другие партии - 6,6%.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку получили бы Зеленский и Порошенко. Среди определившихся и готовых голосовать, 26,7% готовы поддержать Владимира Зеленского, 19,6% - Петра Порошенко. За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 10,1%, за Юрия Бойко - 9,7%. Игоря Смешко - 7,5%, Владимир Гройсмана - 4,5%, Евгения Мураева - 3%, Олега Ляшко - 2,7%, Дмитрия Разумкова - 2,5%, Виктора Медведчука - 2,2%, Виталия Кличко - 1 ,3%. Иные кандидаты - 9%.

Во втором туре разрыв между Порошенко и Зеленским по сравнению с голосованием в 2019 году существенно сократился. Владимира Зеленского готовы поддержать 56,3% от тех, кто определился и придет голосовать, Петра Порошенко - 43,7%. Как известно, на выборах 21 апреля 2019 по Зеленского проголосовали 73,22%, за Петра Порошенко - 24,45%.

Юрий Бойко в другом туре проигрывает и Зеленскому, и Порошенко.

Первое место в рейтинге политиков, за которых украинцы не проголосуют ни при каких обстоятельствах, занял «кум Путина» Виктор Медведчук с 27,5%.

Напомним, более половины украинцев не поддерживает идею баллотирования на второй срок президента Владимира Зеленского.