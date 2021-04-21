Правительство на заседании в среду, 21 апреля, продлило до 30 июня режим чрезвычайной ситуации.

Об этом пишет УП.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, чрезвычайная ситуация больше касается органов государственной власти и их противодействия пандемии.

— Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких, — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время, это напоминание украинцам, которые должны оставаться осторожными, особенно в период майских праздников и Пасхи.

В эти дни Кабмин призвал людей оставаться дома, потому что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости.

— Сейчас мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется. Не только с точки зрения новых случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей, - сказал Денис Шмыгаль..

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Николаевской области сложная ситуация с COVID-19.