Брат скандального главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов больше не работает в Службе внешней разведки Украины, его уволили с формулировкой «нарушал воинскую дисциплину»‎.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Ведомство отчиталось, что провело внутренее расследование, по результатам которым было принято решение уволить брата Вовка.

— Ю. Зонтов уволен с воинской службы. Следуя демократическим принципам и стандартам информирования общества о деятельности спецслужбы, СВР Украины ообщает, что проведенное служебное расследование выявило нарушения Ю.Зонтовым военной дисциплины и условий военной службы, — говорится в сообщении.

Напомним, детективы НАБУ задержали брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка при попытке взять 100 тысяч долларов взятки.