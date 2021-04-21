Брат скандального главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов больше не работает в Службе внешней разведки Украины, его уволили с формулировкой «нарушал воинскую дисциплину».
Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.
Ведомство отчиталось, что провело внутренее расследование, по результатам которым было принято решение уволить брата Вовка.
— Ю. Зонтов уволен с воинской службы. Следуя демократическим принципам и стандартам информирования общества о деятельности спецслужбы, СВР Украины ообщает, что проведенное служебное расследование выявило нарушения Ю.Зонтовым военной дисциплины и условий военной службы, — говорится в сообщении.
Напомним, детективы НАБУ задержали брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка при попытке взять 100 тысяч долларов взятки.
Брат скандального главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов больше не работает в Службе внешней разведки Украины, его уволили с формулировкой «нарушал воинскую дисциплину».
Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.
Ведомство отчиталось, что провело внутренее расследование, по результатам которым было принято решение уволить брата Вовка.
— Ю. Зонтов уволен с воинской службы. Следуя демократическим принципам и стандартам информирования общества о деятельности спецслужбы, СВР Украины ообщает, что проведенное служебное расследование выявило нарушения Ю.Зонтовым военной дисциплины и условий военной службы, — говорится в сообщении.
Напомним, детективы НАБУ задержали брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка при попытке взять 100 тысяч долларов взятки.