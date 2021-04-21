Президент Сирии Башар Асад рассказал о своей готовности выдвинуться на новый президентский срок, чтобы переизбраться уже на четвертое семилетие.

Об этом соообщает Reuters.

Парламент Сирии анонсировал выборы в воскресенье, 18 апреля. Западные страны называют происходящее бездарным фарсом, призванным укрепить авторитарное правление Асада в своей стране.

Семья Асада и его партия Баас правят Сирией на протяжении пяти десятилетий с помощью сил безопасности и армии, где доминирует этническое меньшинство алавитов, к которым относится и династия Асадов..

В этом году исполняется 10 лет со дня подавления протестующих, выступающих за демократию, которые спровоцировали гражданскую войну, оставившую большую часть Сирии в руинах.

В многостороннем конфликте были вовлечены мировые государства: США, Турция, Иран и другие. Бои и бомбардировки унесли жизни сотен тысяч людей и заставил миллионы покинуть свои дома. Сейчас война приближается к концу, когда Башар Асад, поддерживаемый союзными Россией и Ираном, восстановил контроль над большей частью страны.

По сирийским законам кандидаты в президенты должны проживать в Сирии последние 10 лет, что не позволяет представителям оппозиции, изгнанных режимом Асада, баллотироваться.

Напомним, cпикер сирийского парламента объявил, что президентские выборы в стране состоятся 26 мая.