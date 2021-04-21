Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе визита в Луцк в среду, 21 апреля, прокомментировал скандальное поведение «слуг народа».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Говоря о праздновании нардепом Николаем Тищенко дня рождения жены с гостями в киевской гостинице, он сказал: «Стыдно. Сегодня так делать нельзя».

Дмитрий Разумков подчеркнул, что представители власти должны понимать, что сегодня государство находится в непростой ситуации, у многих людей «закрыт бизнес, многим не хватает ресурсов для нормального существования».

Спикер парламента надеется, что фракция «Слуга народа» отреагирует, как на ситуацию с Николаем Тищенко, так и на нецензурные высказывания нардепа Даниила Гетманцева в ответ на критику партийной дисциплины, прозвучавшей от одного из представителей СМИ.

— Я надеюсь, что реакция от фракции будет. Что касается заявлений моих коллег, я всегда говорил: надо подумать, а потом уже говорить. Если ты представитель власти, то твои слова воспринимаются по-другому, позиция, действия будут рассматриваться под микроскопом… Людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно. Я понимаю, что каждый должен отвечать за себя, но мне, как главе парламента, за действия некоторых своих коллег стыдно. Поэтому простите за всех, - подытожил Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков добавил, что празднование чего-либо можно отложить до того времени, когда «отпраздновать смогут все».

Ранее полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных запретов в отеле на столичном Подоле, пресса сообщает, что вечеринку организовал депутат Николай Тищенко для своей супруги.