Фото: место взрыва складов в 2014 году

Лидеры крупнейших групп в Европарламенте потребовали ЕС отреагировать на активные действия российских спецслужб в 2014 году. Обращение подписали лидеры христианских демократов, социалистов, либералов, зеленых и консерваторов.

Об этом передает Polskie Radio.

В заявлении лидеров пяти фракций говорится, что они были шокированы сообщениями о том, что за взрывами, в которых погибли невинные люди, стояли агенты российской военной разведки ГРУ. Те самые, которые три года назад пытались отравить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в английском городке Солсбери. Они подчеркнули, что это очередное нападение на безопасность ЕС.

— Это показывает, насколько тревожно далеко зайдет Россия, чтобы ослабить Европу, и подтверждает опасное и враждебное поведение российского правительства, — говорится в отрывке из сообщения.

Лидеры пяти групп также написали, что нападение российских спецслужб ГРУ на европейцев в любом государстве-члене должно рассматриваться как аттака на весь Союз.

— Это недопустимый акт вражды, — прокомментировали председатели пяти фракций.

Они подчеркнули свою солидарность с Чешской Республикой и призвали все страны ЕС проявить силу, одобрив решительные, совместные, конкретные действия в отношении России в ответ на нападение.

Напомним, Чешская Республика объявила в розыск сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолию Чепигу, замешанных в покушении на Сергея Скрипаля. Их подозревают в подрыве склада с вооружением.