С начала года в Украине провели 48 операций по трансплантации органов, до конца года проведут еще не менее 250.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«С начала года мы уже сделали: 37 трансплантаций почки, 7 — печени, 4 — сердца. Всего — 48 операций в 13 центрах. А это значит, что спасли жизнь 48 человек без их выезда за границу», — написал он.

Он добавил, что в 2021 году планируется провести не менее 250 операций по трансплантации жизненно необходимых органов, а бюджет на это был увеличен в 5 раз.

«Наша цель — трансплантационная независимость Украины за три года — будет достигнута», — убежден министр.

Напомним, врачи в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человек.