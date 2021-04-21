Премьер-министр Украины 2014 - 2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин перешел все красные линии уже очень давно. При этом, политик высказал сожаление, что западные партнеры Украины не всегда понимали, что Владимир Путин сам определяет красные линии.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Народный фронт».

— Очень жаль, что еще с тех времен, когда он напал на Грузию, наши западные партнеры не приняли решение о том, что Путину надо давать по зубам. Путин понимает только язык силы, - сказал Арсений Яценюк.

В нынешнем выступлении Владимир Путин «хамит всему миру» и «цинично и нагло угрожает», подчеркнул Арсений Яценюк.

— Он делает это по одной простой причине - он не чувствует того, что западный мир ему не позволит переходить красные линии и именно западный мир эти красные линии будет устанавливать, - сказал политик.

Арсений Яценюк отметил, что Владимир Путин упомянул в своем выступлении об Украине в контексте своего соратника Виктора Януковича, когда «начал рассказывать о государственном перевороте».

— Это Путин вместе с Януковичем хотели сделать в Украине государственный переворот. И народ Украины им не дал возможности это сделать. И он с этой травмой живет не только с 2014-го, а еще с 2004 года, - сказал Арсений Яценюк.

Так же Владимир Путин заявил, что будет защищать Александра Лукашенко, как он и защищал Виктора Януковича.

— Это очень хамская манера враждебного президента враждебной страны, которая требует самой жесткой реакции как со стороны Украины, так и со стороны всего мирового сообщества. И это не просто слова. Он будет реагировать только на действия. А слова для него - пустые звуки, - сказал лидер «Народного фронта».

Отвечая на вопрос относительно вчерашнего обращения президента Украины Арсений Яценюк отметил, что разочарован им.

— В такие сложные времена для украинского государства и для украинского народа обращение должно быть не лирическим набором слов, а должно давать четкое видение того, что глава государства и Верховный главнокомандующий Украины будет делать для того, чтобы защитить Украину. Потому что сейчас людям нужна уверенность, вера в то, что руководство страны знает, каким образом защищать государство, - сказал Арсений Яценюк.

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что считает последнюю реакцию на агрессию Владимира Путина, в частности со стороны западных партнеров, более адекватной: «Они наконец осознали, что он им угрозу также представляет. Сегодня Украина защищает и Украины, и границы Европейского Союза. Мы сегодня стоим на этом фронте».

Что касается реакции коллективного Запада, Арсений Яценюк напомнил, что США ввели санкции против России. Эти санкции не напрямую связаны с Украиной, отметил он, однако США заявили, что будут бороться за свои интересы и интересы Украины.

Следующий этап, подчеркнул он, - это позиция Европы: «Европа должна говорить в один голос. Ведь это касается безопасности Европы и ее граждан».

— Коллективный Запад здесь сейчас должен занимать очень жесткую позицию и должен помочь Украине. Как поставкой вооружения, так и введением санкций, так и жестким диалогом с Путиным. Все должны стоять сейчас бок о бок вместе с Украиной.Крайне важно - это позиция украинского руководства и видение украинской власти, как защищать Украину. И здесь сейчас ключевая функция президента - это функция Верховного главнокомандующего, предусмотренная Конституцией украинского государства, - сказал Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.