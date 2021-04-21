Незаконная аннексия Крыма была подготовлена именно тогда, когда в 2010 году Виктор Янукович вместе с российским режимом подписали Харьковские договоренности, заявил Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Сегодня вечером» на телеканале «Украина 24».

— Такие преступления не имеют срока давности. Более того, дело об этом расследуется. Объективно, что есть два человека, которые несут ответственность за преступление против Украины, - это Путин и Янукович. Потому что незаконная аннексия Крыма была подготовлена именно тогда, когда 2010 года Янукович вместе с российским режимом подписали так называемые Харьковские соглашения. Это была сдача территории Украины и это был подготовительный плацдарм для того, чтобы российские войска по факту захватили украинскую территорию, - подчеркнул он.

Он отметил, что юридическое осуждение в отношении Виктора Януковича должно завершиться, подчеркнул лидер «Народного фронта».

— Но у него еще есть компаньон, и фамилия этого компаньона - Путин, - добавил Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что Премьер-министр Украины 2014 - 2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин перешел все красные линии уже очень давно. При этом, политик высказал сожаление, что западные партнеры Украины не всегда понимали, что Владимир Путин сам определяет красные линии.