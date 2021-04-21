Сенаторы Чехии призвали правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ и максимально сократить численность сотрудников посольства России в Праге. По мнению депутатов, взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице следует считать актом государственного терроризма.

Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Согласно резолюции Сената (верхней палаты парламента) страны, взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014, в причастности, к которым имеют отношение российские спецслужбы, характеризуются как «акт государственного терроризма против одного из государств — членов Евросоюза, а значит против всего ЕС».

Кроме того, в документе предлагается поднять этот вопрос в Совбезе ООН и НАТО. Правительству также рекомендовано использовать «все инструменты и возможности, которые Чешская Республика предоставляет членству в этих организациях».

Ранее сообщалось, что Чешская Республика обратилась к союзникам по Североатлантическому Альянсу и Европейскому союзу с просьбой выслать дипломатов из РФ в качестве жеста поддержки.