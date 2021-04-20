Чешская Республика обратилась к союзникам по Североатлантическому Альянсу и Европейскому союзу с просьбой выслать дипломатов из РФ в качестве жесте поддержки.

Как передает AFP, такое заявление сделал министр иностранных дел и внутренних дел Ян Хамачек.

Он сказал, что вызовет российского посла в среду, чтобы сообщить о дальнейших шагах после изгнания 18 российских дипломатов, которых Прага считает секретными агентами, и 20 чехов из Москвы в ответ.

Напомним, власти чешской столицы готовятся полностью вернуть в собственность города парк Стромовка. Сейчас в одной из его частей располагается дипломатическое представительство Российской Федерации.