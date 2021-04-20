Власти чешской столицы готовятся полностью вернуть в собственность города парк Стромовка. Сейчас в одной из его частей располагается дипломатическое представительство Российской Федерации.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Эти полгектара земли принадлежат Чехии. Во время советского ввода войск в Чехословкию в 1968 году солдаты заняли Стромовку, разбив в парке лагерь и используя его под своим нужны, а вскоре на этом месте разрослось посольство СССР, фактически узурпировав территорию Чехии.

Глава муниципалитета Прага-7 Ян Чижинский заявил, что хотел бы «изменить размер посольства до состояния, которое было до вторжения войск Варшавского договора 21 августа 1968 года».

— Спустя 53 года оккупация Россией части Стромовки должна окончательно закончиться, — заявил представитель народа.

Напомним, в Чехии больше не стоит вопрос о закупке вакцины российского производства «Спутник V», причиной отмены планов стало раскрытие спецслужбами страны российской агентурной сети и обнаружение виновных в подрыве военных складов в 2014 году.