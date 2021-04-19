В Чехии больше не стоит вопрос о закупке вакцины российского производства «Спутник V», причиной отмены планов стало раскрытие спецслужбами страны российской агентурной сети и обнаружение виновных в подрыве военных складов в 2014 году.

Об этом сообщает чешская газета Lidovky, ссылаясь на заявление МИД Чехии.

Глава МИД Чехии Ян Хамачек заверил, что Чехия теперь заинтересовала только в вакцинах, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам, по его словам, все дискуссии о возможности закупок российской вакцины «Спутник V» прекращены.

Однако еще в среду Ян Хамачек объявил о поездке в Москву, целью которой были переговоры о поставках вакцины в Чехию. Он должен был сегодня лететь в Москву. В пятницу он отменил поездку, которую раскритиковал премьер-министр Андрей Бабиш и оппозиция. В субботу утром он заявил, что не прилетит в Москву из-за необходимости его участия в заседании правительства в понедельник. Вечером вместе с премьер-министром он объявил о высылке дипломатов из российского посольства.

После этого Ян Хамачек заявил в Твиттере, что объявленная поездка помогла скрыть подготовку к высылке сотрудников посольства России из Чехии. Он сообщил газете N, что заранее знал, что в Россию не полетит.

В среду вице-премьер объявил о поездке в Москву, целью которой были переговоры о поставках вакцины в Чехию. Он должен был сегодня лететь в Москву. В пятницу он отменил путь, который раскритиковал премьер-министр Андрей Бабиш (ДА) и оппозиция. В субботу утром он заявил, что не прилетит в Москву из-за необходимости его участия в заседании правительства в понедельник. Вечером вместе с премьер-министром он объявил о высылке рабочих из российского посольства.

— Обвинение Бабиша не укладывалось в концепцию в пятницу, но, вероятно, это было единственное, что мы не смогли сделать (объяснить мотивацию в отказе от поездки, - прим). Остальное я не комментирую. Я готов подробно рассказать об этом в соответствующие органы, например в Палату депутатов, и взять с собой всех, кто принимал участие в этом деле, — подчеркнул Ян Хамачек.

Ранее НикВести сообщали, что Чешская республика объявила в розыск сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолию Чепигу, замешанных в покушении на Сергея Скрипаля. Их подозревают в подрыве склада с вооружением.