Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Такую идею он озвучил на видеоконференции с главами МИД стран Евросоюза, прошедшей 19 апреля.
Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью Reuters.
По его мнению, такая мера могла бы войти в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.
— Западная дипломатия помогла сдержать Россию, но все будет зависеть от того, готовы ли они… подкрепить свои слова делами, — сказал Дмитрий Кулеба.
Россия под предлогом подготовки военных учений стягивает к границе с Украиной и в оккупированный Крым войска и технику.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил представителям стран-членов НАТО 10 шагов, необходимых для поддержки Украины в условиях обострения ситуации безопасности на границе с РФ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Такую идею он озвучил на видеоконференции с главами МИД стран Евросоюза, прошедшей 19 апреля.
Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью Reuters.
По его мнению, такая мера могла бы войти в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.
— Западная дипломатия помогла сдержать Россию, но все будет зависеть от того, готовы ли они… подкрепить свои слова делами, — сказал Дмитрий Кулеба.
Россия под предлогом подготовки военных учений стягивает к границе с Украиной и в оккупированный Крым войска и технику.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил представителям стран-членов НАТО 10 шагов, необходимых для поддержки Украины в условиях обострения ситуации безопасности на границе с РФ.