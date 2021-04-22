Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Такую идею он озвучил на видеоконференции с главами МИД стран Евросоюза, прошедшей 19 апреля.

Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью Reuters.

По его мнению, такая мера могла бы войти в новый пакет антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

— Западная дипломатия помогла сдержать Россию, но все будет зависеть от того, готовы ли они… подкрепить свои слова делами, — сказал Дмитрий Кулеба.

Россия под предлогом подготовки военных учений стягивает к границе с Украиной и в оккупированный Крым войска и технику.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил представителям стран-членов НАТО 10 шагов, необходимых для поддержки Украины в условиях обострения ситуации безопасности на границе с РФ.