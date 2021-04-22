Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 13 граждан и 95 компаний.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ вступает в силу со дня публикации. Под санкции на три года попали:

Араик Амирханян;

Сеяр Куршутов;

Александр Черепинский;

Эдуард Кукоба;

Олег Доронин;

Тигран Мелконян;

Владимир Полусыток;

Денис Аминев;

Сергей Сердюк;

Михаил Грибанов;

Андрей Попов;

Олег Богданов;

Юрий Дворак.

Из 95 подсанкционных компаний две зарегистрированы в России. Активы этих физических и юридических лиц будут заблокированы, торговые операции — прекращены, будет приостановлен вывод капитала за пределы Украины и так далее.

15 апреля Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении санкций против второй части контрабандистов. Тогда Владимир Зеленский говорил, что санкции коснулся еще 12 человек.

Ранее сообщалось, что нескольких фигурантов санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был принят в рамках борьбы с контрабандой, могут депортировать из Украины.