Глава Белого дома Джо Байден заявил, что готов официально признать события, совершенные турками-османами с 1915 года, геноцидом армян.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.

Соответствующее заявление Джо Байдена ожидается 24 апреля, то есть в день памяти этих событий, во время ежегодного обращения президента к нации. Но окончательное решение еще не принято.

Сенат США 12 декабря 2019 года единогласно принял историческую резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян сто лет тому назад. Этот шаг разозлил Турцию и нанес удар по и так проблемным отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

Как известно, Днем геноцида армянского населения принято считать 24 апреля 1915 года, когда младотурецкие правители приказали собрать всю армянскую интеллигенцию в Стамбул и депортировать. Многие были в этот же день убиты.

В течение последующих трех лет погибли более 1,5 миллиона армян, остальные бежали или были выселены османами в Месопотамию, Ливан, Сирию через пустыни, где большинство из них погибли от голода и болезней. А более 1 миллиона армянских беженцев были рассеяны по всему миру.

Ранее сообщалось, что ЕС накажет Китай за геноцид уйгуров — это первые санкции с «бойни на Тяньаньмэнь».