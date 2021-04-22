Глава фракции» Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал скандалы вокруг своих коллег Николая Тищенко и Евгения Шевченко.

В эфире телеканала Украина 24 Давид Арахамия сказал, что депутаты должны понести ответственность за свои поступки.

По его словам, поведение Николая Тищенко и Евгения Шевченко будут обсуждать на заседании фракции.

Комментируя скандальную вечеринку Николая Тищенко, Давид Арахамия сказал, что «этого нельзя делать».

— Надо, чтобы он добровольно, чтобы не нагружать систему наказаний, взял на себя максимальное наказание, предусмотренное законом, и заплатил в бюджет. Далее — чтобы он пошел и на такую же сумму наказания, или вдвое больше, купил дроны, поехал на фронт и вручил ребятам. Пусть отрабатывает. Потому что, мне кажется, таким образом, как он делает, а потом еще в Фейсбуке отмазки пишет — такого не должно быть, — отметил Давид Арахамия.

По поводу ситуации с Евгением Шевченко, который поехал в Беларусь и встретился с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, Арахамия заявил, что депутат «с точки зрения закона не нарушил ничего».

— Но он взял на себя абсолютно несвойственную функцию — поехал к другому президенту. Мне вообще интересно, почему президент депутата принял? Может, он хотел показать, что его вообще кто-то воспринимает, потому что это депутат от партии власти. Он начал общаться с Лукашенко о геополитике, экономических отношениях, плане по Донбассу — вообще Шевченко к этому не имеет никакого отношения. Я считаю, что это большее нарушения (чем нарушение Тищенко — ред.), — подчеркнул Давид Арахамия.

18 апреля депутат от Слуги народа Николай Тищенко устроил вечеринку в одном из отелей Киева.

Столичная полиция открыла уголовное производство по факту нарушения локдауна в Киеве в одном из отелей.

До этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе визита в Луцк в прокомментировал скандальное поведение «слуг народа».