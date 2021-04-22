Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters прокомментировал заявление президента России о «красных линиях», перехождение которых не допустит Москва.

— Я прочитал послание президента Путина следующим образом: «Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где наши красные линии», - сказал Дмитрий Кулеба.

Также Дмитрий Кулеба сообщил, что не располагает информацией, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины в России уже принято.

— Поэтому сейчас оно может идти в любом направлении, – сказал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД добавил, что Кремль не ответил на предложение президента Владимира Зеленского провести переговоры с Путиным на Донбассе.

— Что касается красных линий, то они очевидны. В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней и по недопущению вмешательства кого-то извне в наши выборы или другие политические процессы. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, это недопущение ущемления экономических интересов нашей страны и так далее, - пояснили в Кремле, что имел ввиду Путин, говоря о «красных линиях».

Накануне Путин предостерег другие страны от пересечения «красных линий» в отношениях с РФ. Иначе «Россия оставляет себе право на ассиметричные ответы в отношении провокаторов».