Чешский парламент признал взрывы на военных складах в Врбетицах актом государственного терроризма РФ. Он также призвал правительство разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Кроме того, депутаты потребовали оставить в российском посольстве единственного дипломата, а остальных выслать.

Об этом сообщает чешское издание Idnes.

Согласно резолюции, которую поддержали 67 из 72 присутствующих депутатов, парламент охарактеризовал атаку в Врбетицах в 2014 году как «акт государственного терроризма против одного государства ЕС и, следовательно, террористический акт против всего ЕС».

Верхняя палата также рекомендовала правительству обсудить дело в Совете Безопасности ООН и органах НАТО и ЕС или обратиться к странам-членам за поддержкой и помощью. По мнению депутатов, правительство должно использовать «все инструменты и возможности, которые Чешская Республика имеет благодаря членству в этих организациях».

Сенат до этого поддержал высылку 18 сотрудников российского посольства, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Последующий шаг режима президента России Владимира Путина, который, в свою очередь, выслал из Москвы 20 чешских дипломатов, сенаторы охарактеризовали как эскалацию напряженности. И поставили ультиматум - у Российской Федерации есть время до полудня четверга, чтобы разрешить всем депортированным дипломатам вернуться в посольство Чехии в Москве. Если Россия не допустит этого, Чехия будет высылать столько дипломатов, чтобы число людей в обоих посольствах будет равным.

Напомним, Чешская Республика обратилась к союзникам по Североатлантическому Альянсу и Европейскому союзу с просьбой выслать дипломатов из РФ в качестве жесте поддержки.