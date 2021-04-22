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Уполномоченній по защите государственного языка Тарас Креминь попросил депутатов Николаевского городского совета отменить решение о признании русского региональным языком.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Тарас Креминь сообщил, что сегодня депутаты Николаевского горсовета должны пройти тест и отменить неконституционное решение 2012 года о признании русского региональным языком.
— К сожалению, в повестке дня сплошные земельные вопросы, и ни одного, подчеркиваю, ни одного по гуманитарным, медицинским или вопросов территориальной обороны, по содействию военнослужащим и их семьям в особенное для страны время, - резюмировал Тарас Креминь.
Напомним, в Украине вступил в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В Николаеве на сегодняшний день все еще действует решение горсовета о предоставлении статуса регионального русскому языку, принятое в 2012 году.
Тогда, 21 августа 2012 года, возле здания горсовета произошли столкновения между представителями оппозиции, выступавшей против принятия этого решения, сотрудниками спецподразделения «Беркут» и сторонниками «Партии регионов», по чьей инициативе был принят так называемый «закон Кивалова-Колесниченко», позволяющий официальное двуязычие в регионах с численностью национальных меньшинств более 10%. В 2018 году КСУ признал его неконституционным.
Уполномоченній по защите государственного языка Тарас Креминь попросил депутатов Николаевского городского совета отменить решение о признании русского региональным языком.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Тарас Креминь сообщил, что сегодня депутаты Николаевского горсовета должны пройти тест и отменить неконституционное решение 2012 года о признании русского региональным языком.
— К сожалению, в повестке дня сплошные земельные вопросы, и ни одного, подчеркиваю, ни одного по гуманитарным, медицинским или вопросов территориальной обороны, по содействию военнослужащим и их семьям в особенное для страны время, - резюмировал Тарас Креминь.
Напомним, в Украине вступил в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В Николаеве на сегодняшний день все еще действует решение горсовета о предоставлении статуса регионального русскому языку, принятое в 2012 году.
Тогда, 21 августа 2012 года, возле здания горсовета произошли столкновения между представителями оппозиции, выступавшей против принятия этого решения, сотрудниками спецподразделения «Беркут» и сторонниками «Партии регионов», по чьей инициативе был принят так называемый «закон Кивалова-Колесниченко», позволяющий официальное двуязычие в регионах с численностью национальных меньшинств более 10%. В 2018 году КСУ признал его неконституционным.