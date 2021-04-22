Шесть народных депутатов Украины, выбранных по мажоритарным округам Николаевской области в среднем выполнили 17% своих обещаний, большую часть которых они дали во время предвыборной кампании.

Об этом свидетельствуют данные аналитического портала «Слово і діло», сообщают НикВести.

Народный депутат Украины (129 округ, Центральный район Николаева – прим.) Игорь Копытин имеет наибольшее количество выполненных обещаний – 26%, всего же их – 38. Из невыполненных одно. На учете народного депутата остается еще 27 обязательств. Среди них: улучшение материального обеспечения украинской армии, очистка и перезагрузка СБУ, введение базовой зарплаты для педагогов на уровне трех минимальных, добиться от правительства прозрачного механизма ремонта дорог по принципу плохие дороги ремонтируются первыми.

Народный депутат (127 округ – прим.) Александр Пасечный выполнил 22% из 32. Из невыполненных числится лишь одно: в предвыборной программе он пообещал лично внести законопроект "О снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины".

24 обещания у депутата находятся в процессе выполнения. Среди них: восстановить большие проекты в промышленности и инфраструктуре, развитие судостроительной отрасли и туристического потенциала Заводского района Николаева, поддерживать спорт в городах и селах, а также уменьшить стоимость лекарств.

Кроме того, Александр Пасечный обещал внести внести законопроект об усилении контроля местных общин и о государственной поддержки инвестиций в спорт и культуру.

Народный депутат Максим Дырдин (132 округ, Первомайск – прим.) выполнил 19% из 31 данных обещаний. Из невыполненного: не был инициатором законопроекта «Об отзыве народного депутата из Верховной Рады Украины из-за прогулов». В процессе выполнения у нардепа числится 24 обещания, среди которых: добиваться от правительства текущего ремонта внутренних дорог районов и поселков и привлечь средства для для переоснащения и внедрения современных технологий в городском канале своего округа. Также Дырдин обещал стать инициатором введения страховой медицины и добиться принятия законопроектов по вопросам экологии и окружающей среды.

Игорь Негулевский, избранный по одномандатному избирательному округу №130 (центр Баштанка – прим.) выполнил 5 из 35 данных обещаний, что составляет 14%. В процессе выполнения у политика числиться такие обещания: проведение проверки в Службе автомобильных дорог Николаевской области, решить вопрос с водоснабжением в населенных пунктах своего округа, способствовать развитию сельского хозяйства на территории региона и инициировать усиления контроля качества продуктов питания. Также Негулевский обещал внести законопроекты, которые освободят страну от стихийных свалок.

Народный депутат Артем Черноморов, представляющий интересы избирателей округа №131 (центр Вознесенск – прим.) выполнил 14% из 36 обязательств. Два не реализовались: Черноморов пообещал лично внести законопроекты об упрощении процедуры импичмента президента и об отмене неприкосновенности нардепов.

Среди данных политиком обещаний, которые находятся еще в процессе это: обновление оборудования для спорткомплекса Олимп в Южноукраинске, решить проблему централизованного водоснабжения в Еланецком районе и добиться процентных кредитных ставок для фермерских хозяйств. Кроме того, нардеп пообещал лично внести законопроект об образовании в селе, предусматривающий оснащение всех школ современной техникой и об упрощении налогового законодательства.

Наименьшее количество обещаний выполнил – представитель «Слуги народа» в Ингульском районе Николаева (округ 128 – прим.) Александр Гайду, 9% из 43. Не выполнено - 3. В процессе выполнения: обещание построить объездную дорогу в Ингульском и Корабельном районах, проводить капитальные ремонты мостов города, улучшать материально-техническую базу медицинских учреждений и привлекать инвестиции для модернизации морехозяйственного комплекса благодаря системе скидок портовых сборов Николаевского региона. Также нардеп обещал оказывать поддержку молодым предпринимателям, в частности ввести год льготного налогообложения.

В свою очередь в комментарии НикВести, нардеп отметил, что некоторые обещания сложно выполнять в силу их масштабности и срока реализации.

— К примеру, есть ряд небольших по объёму работы проектов, на которые и средств уходит немного, а есть один масштабный проект стоимостью в 100 миллионов гривен и сроком реализации в 2-3 года. Городской округ требует больше затрат как по финансам, так и по времени. Только Широкобальский мост, соединяющий два района – Ингульский и Корабельный, стоит 115 миллионов гривен - сказал Александр Гайду.

Он подчеркнул, что для реализации подобных проектов необходима общая работа местной и центральной властей. Из своих достижений он также вспомнил о защите завода «Океан» и поддержке медучреждений во время пандемии.

— Обращались к генпрокурору Ирине Венедиктовой, организовывали совещания и к всеобщему счастью, не зря. Во время пандемии мы предоставили медучреждениям необходимые средства защиты, кислородные маски и медикаменты на общую сумму 313 тысяч гривен. Для развития социальной сферы Николаева, в частности, ремонта в школах №44 и №20, а также покупки рентгенографической системы для больницы №4 было выделено 10 миллионов гривен. И если мы говорим о таковых, то нам удалось выбить 10 миллионов гривен из ГФРР на ремонт радиологического корпуса Николаевского областного онкодиспансера, - добавил Александр Гайду.

Стоит добавить, что каждый из 6 представителей «Слуги народа» в парламенте, также обещал регулярно отчитываться перед своими избирателями.

Напомним, в феврале все николаевские народные депутаты, кроме Ирины Аллахвердиевой, проголосовали «за» постановление № 2739 о заявлении Рады, посвященное 6-й годовщине Революции Достоинства. В данном заявлении события на Майдане Независимости в Киеве признаются одним из ключевых моментов украинского государства. Также в нем на законодательном уровне осуждаются действия «Беркута» и дается политическая оценка «режиму Януковича».