Все николаевские народные депутаты, кроме Ирині Аллахвердиевой, проголосовали «за» постановление № 2739 о заявлении Рады, посвященное 6-й годовщине Революции Достоинства.

Об этом свидетельствуют результаты поименного голосования, опубликованные на сайте Верховной Рады.

В данном заявлении события на Майдане Независимости в Киеве признаются одним из ключевых моментов украинского государства. Также в нем на законодательном уровне осуждаются действия «Беркута» и дается политическая оценка «режиму Януковича».

Данное постановление всего поддержали 295 народных депутатов, 18 — проголосовали «против», 10 — «воздержались» и 38 — не голосовали.

Почти все николаевские народные депутаты поддержали документ. «За» проголосовали Александр Гайду, Максим Дырдин, Игорь Копытин, Игорь Негулевский, Александр Пасечный и Артем Черноморов. Также голос «за» отдал глава фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия. Ирина Аллахвердиева присутствовала на пленарном заседании, но в голосовании участия не принимала.

Напомним, документ под номером 2739 отмечает в частности недопустимость промедления с расследованием «дел Майдана», подчеркивает важность памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимость узурпации власти, дается оценка действиям Виктора Януковича, милицейских подразделений «Беркут» и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия , а именно осуждаются противоправные действия отдельных сотрудников подразделений милиции «Беркут», отдельных милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства.