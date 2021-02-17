Накануне расстрелов на Евромайдане Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

«За» проголосовали 295 нардепов, передает Украинская правда.

Документ под номером 2739 отмечает в частности недопустимость промедления с расследованием «дел Майдана», подчеркивает важность памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимость узурпации власти, дается оценка действиям Виктора Януковича, милицейских подразделений «Беркут» и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия , а именно осуждаются противоправные действия отдельных сотрудников подразделений милиции «Беркут», отдельных милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства.

Подчеркивается также важность мирных собраний и недопустимость произвола, важность европейских ценностей, как фундамента Украинского государства.

Напомним, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана по состоянию на 16 февраля 2021 года. По ее словам, в 2020 году было сообщено о подозрении 42 лицам.