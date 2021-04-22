Гражданский деятель Сергей Стерненко раскрыл подробности встречи с президентом Владимиром Зеленским в 2019 году: глава государства хотел, чтобы экс-начальник «Правого сектора» на Одесчине занял пост руководителя одесского управления СБУ.

Об этом Сергей Стерненко заявил в интервью изданию Буквы.

По словам активиста, на встрече были тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан, глава СБУ Иван Баков и сам Владимир Зеленский, других участников встречи он не хочет раскрывать, потому что они сами «не афишировали встречу».

— А происходило все перед парламентскими выборами. Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: «Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты против России борешься», — поделился подробностями встречи Сергей Стерненко.

Бывший руководитель ячейки «Правого Сектора» в Одессе пообещал подумать, но дальше слов дело не продвинулось. Глава СБУ Иван Баканов так и не связался для продолжения разговора.

Ранее НикВести сообщали, что адвокат Сергея Стерненко Маси Найем рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал активисту должность в правоохранительных ведомствах в июне 2019 года.