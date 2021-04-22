Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников отрапортовал о деятельности своего ведомства за прошедший 2020 год. Главным достижением чиновник считает современные КПВВ, которые «магнитом тянут» людей с неподконтрольных территорий Донбасса.

Об этом он сказал в четверг, 22 апреля, во время визита в Николаев, передает корреспондент НикВести.

Вице-премьер отметил, что раньше КПВВ числились на балансах разных структур, а когда ими занялось одно ведомство, контроль за пунктами на порядок улучшился.

— Я считаю, что достижений очень много, я убежден в этом. Мы серьезно взялись за функциональный контроль КПВВ на въезд и выезд. Ранее они были разбросаны по разным собственникам, балансодержателям, мы же показали стандарт, как оно должно выглядеть для того, чтобы не утрачивать связь с людьми, которые сегодня находятся во временной оккупации в качестве заложников. Даже если им всучили эти паспорта (граждан РФ, - прим.), они как средство выживания их берут, но дя них все равно нужно оставлять связь со своими родственниками. Поэтому нормальные КПВВ должны функционировать, — объяснился Алексей Резников.

Показательными он считает КПВВ в поселках Счастье и Новотроицкое. Там работают отделения банков, аптеки, почта, а для пеленания детей предусмотрена комнат. По словам министра, люди из неподконтрольных территории хотят жить в человеческих условиях и не утрачивать связь с Украиной.

— Работаем над восстановлением 60 километров железнодорожного полотна в Луганской области, которое отрезано от основной магистрали, чтобы обеспечить работу аграрных хабов, которые там существуют, — рассказал про другой проект вице-премьер.

Также он напомнил, что Франция финансирует программу, благодаря которой жители Мариуполя могут ежедневно пить очищенную воду. Министр успел затронуть и тему связи, так, он пообещал, что правительство договорится с украинскими операторами, чтобы жители неподконтрольных территорий Донбасса смогли получить виртуальные номера для создания своего кабинета в крупных банках Украины, где они смогут проводить транзакции и получать соцпомощь.

Напомним, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников уверен, что войны между Украиной и Россией не будет.