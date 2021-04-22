Польша призвала Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» поскольку он дестабилизирует Европу и снижает безопасность в регионе. Это очень опасно для Евросоюза и других европейских стран.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на агентство PAP.

— В спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, остающейся последнее время раной в Европе и темой, которую нужно разрешить так, чтобы не пострадала европейская солидарность. Это «Северный поток-2», — отметил Матеуш Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что последнее время в Германии все чаще заявляют об отсутствии разницы «молекулой газа, поступающей через другие газопроводы», включая транзит через Украину, Беларусь, Польшу и Турцию.

— Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы, — добавил Матеуш Моравецкий. — Мы это подчеркиваем со всей силой: «Северный поток-2» — это немецко-российский проект, который дестабилизирует Европу, снижает уровень безопасности Европы, и призываем прежде всего Германию, чтобы она отказалась от этого проекта, чтобы перестала далее оказывать влияние на фактическую дестабилизацию в этой части Европы, — резюмировал Матеуш Моравецкий, добавив, что реализация этого проекта «может быть очень опасна для ЕС и многих стран региона».

Ранее сообщалось, что в Дании к месту строительства участка российского газопровода «Северный поток-2» начали стягиваться суда снабжения.