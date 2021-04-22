Лидер фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк рассказал на сессии городского совета анекдот про бегемотиков, которые вязали шапочки.

Анекдот депутат вспомнил, комментируя поведение городского головы во время обсуждения работы Департамента ЖКХ и обысков, которые там проводили правоохранители, передает корреспондент НикВести.

Бегемотиков из анекдота Артем Ильюк сравнил с мэром Александром Сенкевичем и секретарем горсовета Дмитрием Фалько.

— Мне очень жаль, что дискуссия в зале звучит как высказывание «ковыряться в носу». Мне в голову, что мне не свойственно, пришел анекдот. Сидят два бегемотика возле обрыва на берегу реки, вяжут шапочки. Прибегает лошадка, говорит: «Бегемотики, а здесь мелко? Можно нырять? Или глубоко?». Один бегемотик говорит: «Та ныряй лошадка, здесь глубоко». Лошадка нырнула, а там мелко, и разбилась. Сидят бегемотики, молчат, а потом один другого спрашивает: «А зачем ты это сделал?». А он отвечает: «А зачем ты шапочку распустил вчера?». Вот такая дискуссия у нас была. И я не хотел бы видеть за этой уважаемой трибуной двух бегемотиков. Я хотел бы видеть мэра и секретаря, которые задают тон, которые направляют этот город в сторону развития. Каждый буксует так, как позволяет ему соперник. Александр Федорович, я считаю, что вы можете быть выше этого и не находить там то, что вам не нравится, пытаясь свои добрые дела, наверное, добрые дела оправдывать тем, что у кого-то что-то не получается. Если вы глава этого города, то наводите порядок. Если у вас не получается, то покиньте это кресло. А если нужна помощь, то мы всегда можем помочь вам. Спасибо, — сказал Артем Ильюк.