Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал обыски, которые в начале недели Национальное антикоррупционное бюро провело в Департаменте ЖКХ.

Об этом он сказал во время заседания сессии Николаевского горсовета в четверг, 22 апреля, передает коррсепондент НикВести.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с заявлением о необходимости отстранить от работы вице-мэра, директора ДЖКХ Сергея Коренева на время следствия.

Александр Сенкевич рассказал, почему в Департаменте периодически происходят обыски.

— На самом деле, в последние годы там происходят выемки документов и привлекаются к ответственности. На моей памяти так было с тремя представителями работы технадзора. Что это значит? Это значит, что департамент ЖКХ отыгрывает тендеры, в результате которых отдельно ведется работа подрядными организациями, а отдельно проверяется работа техническим надзором. Стоимость работ технического надзора составляет до 3% по договору. В связи с тем, что постоянно происходит... не постоянно, периодически, происходит прием работ с нарушениями качества, недостаточного качества, правоохранительные органы проверяют качество этих работ, а также документы, связанные с работами. Мы всегда приветствовали это, открыты к этому, более того, у меня есть идея, чтобы технадзор убрать из Департамента ЖКХ как структурную единицу. То есть, чтобы не было этих обысков и так далее, — сказал городской голова.

Мэр добавил, что обыски проходили в рамках дела о некачественной реконструкции Соборной площади, которым уже занимались разные правоохранительные структуры. По его мнению, отстранять Сергея Коренева нецелесообразно.

— Обыски происходили в рамках расследования по вопросу, который поднимается уже второй год. Это вопрос реконструкции Соборной площади. Именно этим вопросом занималась полиция, прокуратура, СБУ и сегодня НАБУ. Если бы я отстранил директора департамента или руководство департамента от работы на время расследования, то он бы уже был отстранен два года. Извините, кому руководить тогда? Насколько мне известно, ничего нового во время этих обысков не было найдено. Только снова изъята техника. Уже новая техника. На ней, может, что-то появилось, что-то выросло внутри. Опять ее будут исследовать. В этот раз будут специалисты НАБУ, — сказал Александр Сенкевич.

Он добавил — если кто-то будет мешать расследованию, правоохранительные органы имеют механизм его отстранения через суд. На сегодня таких судебных решений или заявлений в горсовет не поступало. Поэтому, по мнению Александра Сенкевича, нецелесообразно отстранять тех, кто «проходит по делу свидетелем».

— Более того, люди, вина которых была выявлена следствием, уже отстранены. Это работники технического надзора. А некоторые уже давно уволены, — добавил мэр.

Как сообщалось, сегодня, 19 апреля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. По данным СМИ и Дениса Жело, следственные действия связаны с реконструкцией Соборной площади.

Советник главы Николаевской ОГА по вопросам борьбы с коррупцией Денис Жело анонсировал вручение подозрения замдиректору ДЖКХ Александру Брыжатому и автору проекта реконструкции Соборной площади Евгению Парулаве.