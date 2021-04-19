Процесс реконструкции площади

Советник главы Николаевской ОГА по вопросам борьбы с коррупцией Денис Жело анонсировал вручение подозрения замдиректору ДЖКХ Александру Брыжатому и автору проекта реконструкции Соборной площади Евгению Парулаве.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, сегодня, 19 апреля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. По данным СМИ и Дениса Жело, следственные действия связаны с реконструкцией Соборной площади.

Советник губернатора отметил, что обыски прошли не только в ДЖКХ, но и по месту жительства первого замначальника Департамента Александра Брыжатого и в офисе Евгения Парулавы — учредителя и директора ООО «Урбан Констракт», которая занималась разработкой проекта реконструкции площади.

Александр Брыжатый Евгений Парулава

«Обыски связаны с хищением бюджетных денег на реконструкции Соборной площади. Кстати, именно Брыжатый подписывал ключевые финансовые документы, связанные с этой темой. Брыжатый и Парулава — сегодня первые претенденты на получение уведомления о подозрении в совершении преступления. Я неоднократно при личных встречах с Александром Сенкевичем задавал ему вопрос по поводу присутствия в его команде схемщика и ворюги Брыжатого. Он мне ответил, что после выборов, его на должности не будет. Выборы окончились. Прошло полгода. Брыжатый на должности — жрёт бюджетные деньги как в последний раз, процветает и продолжает заниматься махинациями при проведении тендерных процедур, сбивая неугодных предпринимателей. Не сделали выводы — получите удар!», — написал он.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заплатил 1,5 миллиона гривен компании «Урбан Констракт» за изготовление проекта реконструкции Соборной площади.

Позже им отдали еще 200 тысяч гривен за услуги по авторскому надзору за работами.

Напомним, что СБУ открывала дело по подозрению в завышении цены реконструкции. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники департамента, пользуясь своими должностными полномочиями в ходе проведения тендеров по разработке проектно-сметной документации и определения подрядчика, который будет выполнять работы по реконструкции Соборной площади, обеспечили победу двум компаниям: николаевской «Урбан Констракт» (проектант) и одесской «БВК Пик-Строй» (подрядчик).

При этом, после запуска фонтанов на пощади возникла проблема со скоплением воды. Отметим, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что проблема со скоплением воды на площади и плохой работой ливневок связаны с тем, что при установке плитки работники фирмы подрядчика не выдержали необходимый уклон.

Отметим, что эта же фирма будет разрабатывать проект по установке 72-метрового флагштока и реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве.